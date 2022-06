Piet Lamers zet na 25 jaar streep onder belijning bij V.V. Hoogeloon

44 weken per jaar

Net met de VUT werd hij begin 1997 door V.V. Hoogeloon gevraagd voor het wekelijks belijnen op sportpark De Roetwijer van drie speelvelden plus een trainingsveld. ,,Ik ben op vrijdag van half negen tot ongeveer kwart voor twaalf hiermee bezig. Als je twee maanden onderbreking rekent kom je uit op ongeveer 44 weken per jaar. Maar ik heb het werk altijd met veel plezier gedaan en voel me ook nauw betrokken bij de club", vertelt hij.

,,Voor zover ik me kan herinneren is het in die 25 jaar twee keer voorgekomen dat ik op zondagmorgen moest terugkomen omdat ’s nachts de lijnen waren verregend. We gebruiken nu kant en klare kalk, die regent er niet af. De leverancier is gehouden om jaarlijks een kwaliteitscertificaat af te geven die aan de gemeente moet worden overlegd. De kalkwagen die we gebruiken is kwalitatief in die jaren ook meegegroeid. De kalkdosering wordt nu met behulp van een accu geregeld.”