Piet Machielsen, ‘onderburgemeester van Oirschot’, trekt na 12 jaar wethouderschap de deur achter zich dicht

Het was twaalf jaar geleden eigenlijk niet zijn bedoeling om wethouder te worden in Oirschot. Hij had een leuke baan als gemeentesecretaris in Cranendonck en zou het CDA in Oirschot alleen wat adviseren op de achtergrond. ,,Maar toen vroegen ze me of ik niet op de lijst wilde”, vertelt Machielsen. ,,Even later kwam de vraag of ik als lijsttrekker wilde en niet veel later kwam de vraag of ik wethouderskandidaat wilde zijn.”