Piet Michiels uit Reusel is verslaafd aan zwerfafval

Tien heel handige karren staan inmiddels klaar om vrijwilligers van dienst te zijn in hun strijd tegen afval, met coördinator Piet Michiels voorop. De Reuselse buurtvereniging RoDeHo mag de karren uitlenen aan iedereen die de gemeente weer een stukje schoner wil maken. De karren zijn geschonken door de Rabobank en de gemeente samen.

,,Als je er eenmaal aan begint is het een verslaving waar je nooit meer van afkomt”, stelt de letterlijke en figuurlijke kartrekker en coördinator Piet Michiels (79) over zijn passie. ,,Met vroeger een voetbalveld naast de deur is het bij mij begonnen.”

In 2007 won de buurtvereniging een prijsvraag voor leefbaarheidsverbetering. Met de gewonnen duizend euro op zak maakte zij een start met het aanschaffen van materialen. Daarop gaf de gemeente Reusel-De Mierden de organisatie van het opruimen van het zwerfafval uit handen. En dat die in goede handen is, moge duidelijk zijn.

Hart en ziel

Laat bijvoorbeeld de organisatie van de landelijke opschoningsdag maar aan RoDeHo over. Daarnaast zet Michiels zich met hart en ziel, samen met de buurtZAP (ZwerfAfvalPakkers), tweemaal per jaar in. Komende donderdag is het weer zover om gewapend met karren, handschoenen en knijpers de paden en bossen in te trekken.

,,Wat kom je niet tegen kun je beter vragen”, merkt Michiels op. ,,Blikken, flessen, sloophout, puin, verpakkingsmateriaal, maar ook een condoom met verderop een slip.”

Van mogelijk hennepafval blijven zij af, dat is een taak voor de boa’s en de gemeente. Dat geldt ook voor afval waar een adres op staat.

Route alcoholist

Bankstellen, keukens, je kunt het zo gek niet opnoemen, zelfs verstopte flessen drank. De eigenaar kijkt raar op zijn neus als ondertussen een ZAP’er is langs geweest. Zo zien de opruimers een route van een alcoholist, maar ook de route van de scholieren met fietsbanden en bellen.

Kauwgom en sigarettenpeuken vormen in het centrum weer het probleem. ,,Als ik mensen op heterdaad betrap, spreek ik ze erop aan. Alleen wel op klaarlichte dag, voor je eigen veiligheid”, vindt Michiels. ,,In het donker is het te gevaarlijk, je weet niet wie je tegenkomt. Momenteel leven de mensen meer buiten, dus nog meer werk aan de winkel. Als ik op de fiets of in de auto zwerfafval bespeur, laat ik het even, maar ik kom er later wel op terug.”

Bestuurslid Arie van den Hout: ,,Wij willen niet alleen de leefbaarheid verbeteren, maar ook de jeugd bewust maken. Deze generatie is heel belangrijk. Ouders zijn er ook mee bezig, want zelfs aan kinderfeestjes worden onze karren uitgeleend.”

Volledig scherm Piet Michiels op pad in Reusel met zijn nieuwe afvalkar. © Sem Wijnhoven/DCI Media