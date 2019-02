Piet Tijssen (86) overleden: Positief betrokken bij Hapert

NecrologieHAPERT - Er is geen organisatie in Hapert of Piet Tijssen heeft er mee te maken gehad. Hij was een bekende Hapertenaar, geboren en getogen. Maandagavond overleed hij op 86-jarige leeftijd.

Tijssen was in zijn werkzame leeftijd directeur van de Rabobank (voorheen de boerenleenbank) in Hapert. Iedereen kende hem en hij kende iedereen. Via zijn werk maar ook door zijn positieve instelling vervulde hij vele bestuursfuncties in het dorp, ook omdat hij van aanpakken wist. Dat begon al in zijn jonge jaren toen Tijssen met vrienden een actie opzette om een jongerenpartij in de raad te krijgen. Met een open Cadillac reden ze eind jaren vijftig door Hapert. Met een zetel kwamen ze in de raad, voor een tweede misten ze twaalf stemmen. ,,Dat heeft mijn vader altijd vervelend gevonden", zegt dochter Marion Roxs.

Tijssen werd op 1 augustus 1960 directeur van de bank in Hapert. Hij was jarenlang betrokken (onder ander als voorzitter) bij harmonie Kunst Adelt, waar hij erelid van was. Hij heeft zich zestig jaar ingezet voor de kerk. Als koorlid, dirigent, lector. Daarvoor kreeg hij de onderscheiding pro Ecclesia. Verder was hij onder meer betrokken bij de Kloostertuin en woningcorporatie de Zaligheden

Meer dan vijftig jaar was hij Sinterklaas voor de intocht van Hapert en Casteren. Hij was lid van het Genootschap de Haoperse Gaopers. Verder was hij bestuurslid bij Omroep Brabant en organiseerde jarenlang mede de Paasvee-tentoonstellingen.

Positivisme

Zijn favoriete liedje was ‘Ik ben een Kempische knaap, met een lach op het gelaat.’ ,,Hij had een positieve instelling", zegt Marion Roxs. ,,Zijn kracht was dat hij door zijn positivisme mensen kon overtuigen mee te doen voor de goede zaak.” Ze herinnert zich dat haar vader meedeed met een sponsoractie voor de harmonie. ,,Met de directeur van de Peijnenburg Koekfabriek sprak hij af dat ze koek zouden verkopen voor het goede doel. We hadden een grote kelder onder het huis, maar die kwam dan ook helemaal vol koek te liggen. Dat leek hem een goed idee, maar het was wel erg veel. Ze zijn het gelukkig kwijtgeraakt.”