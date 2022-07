Pieter Meulenbroeks (1962-2022) had de lach aan zijn kont hangen

CDA Reusel-De Mierden neemt afstand van landelijke partij in stikstof­kwes­tie; ‘We missen inzicht bij onze politieke leiders’

REUSEL-DE MIERDEN - Het CDA in Reusel-De Mierden geeft de eigen CDA-top in Den Haag ervan langs in een advertentie in het lokale huis-aan-huisblad De Kempenaer. Maar breken met het CDA, dat is de lokale afdeling nu nog een stap te ver.

