Pilotproject Bladel: ‘Onderwijs en jeugdhulp vaak twee gescheiden werelden’

BLADEL - Jeugdhulpverlening en onderwijs zijn vaak twee gescheiden werelden. Een pilotproject op SBO De Piramide in Bladel moet daar voor een belangrijk deel een einde aan maken. De ervaringen in deze school voor speciaal basisonderwijs zijn goed. Ze kunnen gevolgen hebben voor het onderwijs in Bladel, Reusel-De Mierden, Eersel, Bergeijk en Oirschot.

De start van het project was in augustus. Bregje Dillen van het Centrum Jeugd en Gezin de Kempen maakte haar opwachting op de Bladelse school. Haar taak: zichtbaar en aanwezig zijn voor schoolmedewerkers die hulpvragen hadden met betrekking tot de leerlingen. Een aanleiding voor de pilot was er ook. ,,Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met leer- of gedragsproblemen of een combinatie daarvan", legt directeur Van den Heijkant uit. ,,Ook speelt bij sommigen een moeilijke gezinsachtergrond.”

Dat kon beter

Als school pak je die problematiek niet alleen aan. Daar is soms ook het maatschappelijk werk voor nodig en daar ging het niet altijd goed. ,,Het zijn toch twee aparte wereld met een eigen taal. Ik merkte dat sommige mensen op school geen idee hadden hoe de jeugdhulp in elkaar zit. Onze intern begeleiders moesten soms een slag in de rondte bellen om bij de goede persoon uit te komen.”

Dat kon beter. In de pilot is een jeugdhulpverlener drie dagen in de week op school aanwezig. Dillen herkent de problemen. ,,We hebben bereikbaarheidsdienst, dus je moet altijd bij iemand uitkomen. Maar dan moet je wel weten wie betrokken is bij welke casus.” Door Bregjes aanwezigheid is De Piramide daar drie dagen in de week snel achter. Van den Heijkant is vol lof: ,,Bregje is een gids voor ons, ze schakelt snel.”

Soms moet je van elkaar weten waar je mee bezig bent

Waar het soms om draait is het naar waarde schatten van een opmerking van een personeelslid. Dillen geeft een voorbeeld. Een leerkracht wees haar op een leerling met problemen. Toen ze daar op in ging, ontdekte ze dat het gezin in beeld was bij het CJG, maar niet zozeer dat individuele kind. ,,Ik weet dan hoe het CJG daarmee bezig is en hoe wij dat aanpakken.” Jeugdhulpverlening zet vooral in op veiligheid in een gezin, de school op de ontwikkeling van een individueel kind. Van den Heijkant: ,,Alle twee belangrijk, maar soms moet je van elkaar weten waar je mee bezig bent.”

Het project stopte in december al. Veel te vroeg, zo vond de school. Bladel heeft daarom besloten het initiatief nog tot einde van het schooljaar voort te zetten. Daarna wordt bekeken of de Kempengemeenten hier in het basisonderwijs mee verder gaan.