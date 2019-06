Pinstoring hindert Albert Heijn in Bladel ook: 'Hier worden onze klanten niet vrolijk van’

BLADEL - Consternatie in de Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. Op Tweede Pinksterdag kampten de betaalautomaten van die winkels met een technische storing . Boodschappen met pin betalen was daardoor, vanaf 16.00 uur, niet mogelijk. ,,Daar worden onze medewerkers, maar vooral onze klanten, niet bepaald vrolijk van.”

Voor Marc Bogers, supermarktmanager van de Bladelse Albert Heijn, was het even schrikken. Volgens hem duren dergelijke pinstoringen normaliter maximaal een kwartiertje. En vinden die storingen - als het gebeurt - op hele drukke winkeldagen plaats. Deze storing, waarvan de firewall van KPN de boosdoener was, kwam als het ware uit de lucht vallen. En dat ie zo lang duurde, verbaasde hem ook. ,,Maar als je het 'aan de voorkant’ goed managet, dan is de acceptatie bij de klanten ook groter.”

Ronald van der Aart, perswoordvoerder van de Albert Heijn, bevestigt dat de ‘fout’ bij KPN lag. ,,Het is heel vervelend dat dit is gebeurd. Rond de klok van vier uur was het maandag niet meer mogelijk om te pinnen. We hebben in alle filialen onze klanten zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Zo'n storing kost ons veel geld: wat de omzetderving bedraagt kunnen we nu nog niet zeggen", weet Van der Aart. ,,Maar: we zijn heel blij dat de storing weer opgelost is en er in alle vestigingen van de Albert Heijn, Gall & Gall en Etos weer gepind kan worden.”

Quote Ook hebben we 's middags een medewerker bij de ingang gezet die klanten op de storing wees Marc Bogers, supermarktmanager van de Albert Heijn in Bladel

Sociale media

Het is volgens Bogers tevens een voordeel dat het nieuws, mede door mobiele telefoons en social media, snel rondgaat. ,,Omdat het een landelijke storing betrof, ging het nieuws als een lopend vuurtje rond. Dan zijn de mensen toch voorbereid. Ook hebben we 's middags een medewerker bij de ingang gezet die klanten op de storing wees. Onze klanten hadden wél de mogelijkheid om contant geld te pinnen bij de geldautomaat. Die is van ING en werkte gelukkig gewoon.”

Het leverde lange rijen op bij de geldautomaat. ,,En er zat gelukkig genoeg in, want het op eind van de avond, toen wij om 20.00 uur weer dichtgingen, was ie nog niet leeg", lacht Bogers. De winkel op slot gooien, waar dat op andere plaatsen wél gebeurde, was bij de supermarkt aan de Sniederslaan niet aan de orde. ,,We willen er met onze winkels altijd voor de klant zijn, 365 dagen per week. Ik denk dat we het goed hebben aangepakt, we hebben geen klachten gehad. De klanten begrepen de situatie, denk ik.”