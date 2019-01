Pintewipper Willem Blankers, nieuwe prins van de Lappelekkurs in Hoogeloon

De nieuwe prins is al jarenlang woonachtig in Hoogeloon en getrouwd met Lobke Peeters. Hij is bestuurslid van de carnavalsvereniging en wordt tijdens de carnaval gesteund door Adjudant Heino, bekend als Hein Wouters (34). Bijzonder is dat zowel de prins als zijn adjudant in het dagelijkse leven werkzaam zijn bij Robbies Feestkleding in Hoogeloon.