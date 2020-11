'Pittige dame’ viert honderdste verjaardag in Oirschot

Haar appartement in het woonzorgcomplex op Groot Bijstervelt ruikt nog nieuw. Blijkbaar ligt Corry van Tintelen-van Sprang nog goed ‘in de markt’, want haar eettafel is bijna te klein voor alle presentjes, kaarten en bloemen die ze kreeg voor haar verjaardag.

Quote In haar jonge jaren had ze blijkbaar nogal wat mannelijke aandacht Ireen, dochter

,,Met wat onderbrekingen heeft moeder hier altijd in het dorp gewoond. Tot 1 augustus heeft ze nog zelfstandig kunnen wonen, mede dankzij de thuiszorg”, vertelt dochter Ireen. ,,Moeder is in 1920 in Tilburg geboren en verhuisde op haar vierde naar Oirschot. Haar vader was opper bij de Marechaussee. Ze woonden tegenover het Boterkerkje, waar ze op de zolder leerde fietsen en rolschaatsen. In haar jonge jaren had ze blijkbaar nogal wat mannelijke aandacht. Ze zei dan: ,,Ik had er altijd eentje aan de arm en eentje alvast ‘in de week’.”

Corry trouwde met Kees van Tintelen. Hij overleed jong. Corry bleef met een dochter en zoontje achter. ,,Ze was altijd een pittige dame. Toen wij nog klein waren volgde ze een secretaresseopleiding en ging ze aan de slag bij Philips: indertijd heel ongebruikelijk voor getrouwde vrouwen”, aldus Ireen.

Quote Toen wij nog klein waren volgde ze een secretares­se­op­lei­ding en ging ze aan de slag bij Philips Ireen, dochter

Haar gehoor en haar geheugen laten Corry de laatste jaren soms wat in de steek. Desondanks is goed merkbaar dat ze het naar haar zin heeft vandaag en zich de aandacht graag laat welgevallen. Door de coronamaatregelen is er niet veel bezoek mogelijk, maar burgemeester Judith Keijzers en jeugdburgemeester Bram Gerritsen komen de 100-jarige toch even met een bezoekje vereren. ,,Het is in onze gemeente goed gebruik om een 100-jarige een eigen bankje te schenken”, zo vertelt Keijzers.

Mevrouw Van Tintelen is duidelijk in haar nopjes met het bankje dat haar naam draagt en lachend accepteert ze zelfs de ambtsketting die Keijzers haar voor de gein omhangt. Dochter Ireen, met een glimlach: ,,Moeder zou het hier in Oirschot wel geregeld hebben als ze destijds burgemeester was geweest.” Er mag volgens de regels niet gezongen worden. Het zorgpersoneel heeft daar wat op gevonden: een dansje mag natuurlijk wel