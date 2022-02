Plan Achter de Sleutel Riethoven wordt niet geschorst

Tegen de plannen om in de driehoek tussen de Tonterstraat, Dorpsstraat en Gildestraat woningen te gaan bouwen waren drie bezwaren ingediend. Een van de bezwaarmakers stapte eerder deze maand naar de Raad van State om het plan te laten schorsen. De inhoudelijke behandeling van de bezwaren is later dit jaar.

Tegen volbouwen

Eerder deze maand was de hoorzitting over het schorsingsverzoek bij de hoogste bestuursrechter in Den Haag. De bewoner die het verzoek indiende betoogde tegenstander te zijn van het volbouwen van deze ‘brink’ in het centrum van Riethoven. Hij ziet daar liever meer groen en minder woningen. In het betreffende gebied is plaats voor 44 woningen.