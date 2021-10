Plan Akkerstraat Hoogeloon uitverkocht

HOOGELOON - Met het drinken van een borrel werd gistermiddag fase 1 van plan Akkerstraat in Hoogeloon geëvalueerd en op een onderdeel afgerond. In de eerste fase is plaats voor ongeveer 50 woningen. Voor een deel zijn die woningen gereed en bewoond, maar er wordt ook nog volop gebouwd.

Samen met Keeris Architekten is aannemer Van Gisbergen in augustus 2020 begonnen met de bouw van 10 rijwoningen, 5 (semi) bungalows, 6 twee-onder-een-kap woningen en 3 vrijstaande woningen. Een diversiteit aan woningen in een passende dorpse inbreiding, zo is de opvatting van betrokken partijen.

Deze 24 gasloze woningen (onderdeel van de genoemde 50 woningen) zijn inmiddels gereed, maar vanwege corona was er niet eerder gelegenheid om stil te staan bij een ‘hoogste-punt- viering’ of oplevering. Te midden van de bouwactiviteiten op andere kavels vonden gistermiddag bouwers en (toekomstige) bewoners elkaar alsnog om in het werkveld op dit gereedgekomen project van 24 woningen te proosten en de voortgang van de voor Hoogeloon zo belangrijke uitbreiding te evalueren.

Coördinerende rol

De dorpsraad en de Locatievereniging Hoogeloon hebben bij de bouwplannen voor de woningzoekenden uit het dorp een inventariserende en coördinerende rol gespeeld. Nu wil de vereniging in fase 2 doorpakken en de bouw van opnieuw 24 woningen verder aanjagen. Met het verloten van alle beschikbare kavels afgelopen woensdag, is plan Akkerstraat vol en met enig optimisme kan nog dit jaar de tweede fase worden opgestart.

In het totale plangebied, waar voorheen een café, supermarkt en boomkwekerij stonden, worden dan uiteindelijk ongeveer 75 woningen gerealiseerd. Bij de opzet hebben de bouwers een sterke eigen inbreng gehad en zijn vooral van gemeentewege de kansen voor starters benadrukt. Dat heeft er toe geleid dat in het totale plan 24 beginnende woningzoekers een stekje krijgen en met dat resultaat is de vereniging zelf erg tevreden. Maar ook wethouder Fons d’Haens, architekt Keeris, aannemer Van Gisbergen en de buurtvereniging waren gisteren vol lof over de samenwerking met en de ambities en slagvaardigheid van de locatievereniging.

D’Haens is erg blij met de nieuwe woonwijk. ,,In 2015 heeft de gemeenteraad voor deze locatie gekozen. De onderhandelingen met de grondeigenaren verliepen moeizaam, bestemmingsplantechnisch is het redelijk vlot gegaan. Voor de toekomst wordt voorzichtig gewerkt aan plan Panrijt nabij het Valensplein, ook bij de nieuwe school ligt nog een uitbreidingsmogelijkheid.”