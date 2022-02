Plan Kempenmuseum is klaar, maar kan het ook worden uitgevoerd?

Dat is een beeld hoe een gedeelte in het Kempenmuseum er uit kan komen te zien. Het Eerselse museum wil moderniseren, omdat het oubollig is. In 2020 stelde de Eerselse gemeenteraad 60.000 euro beschikbaar om de toekomstplannen verder uit te werken. Dat onderzoek heeft geresulteerd in een bidbook.

Het profiel van het museum gaat op de schop. Nu ligt de nadruk nog op het agrarische leven in de periode 1850-1950. Het museum gaat een breder verhaal over het leven in de Kempen vertellen aan de hand van de Kempencanon die is samengesteld door Wim Lavrijsen en Toon Schellens.

Kempische geschiedenis en cultuur

De canon bestaat uit vijftig onderwerpen uit de Kempische geschiedenis en cultuur. Een deel van die onderwerpen wordt in het museum uitgewerkt in vier thema’s: veranderend landschap, van sigaren naar chips, de gemeynt en aan de zijlijn. ,,Al blijven de wisseltentoonstellingen ook heel belangrijk”, vertelt voorzitter Ad van Hout. ,,Daarmee zorg je voor herhaalbezoeken.”

Ook het terrein en de gebouwen worden aangepakt. Het gebouw achter de schuur wordt uitgebreid en krijgt de functie van een dienstencentrum, waarin het kantoor en vergaderlocatie is ondergebracht en er zijn ruimtes waar onder andere de Heemkundige Studiekring De Acht Zaligheden gebruik van kan maken.

Een kortere naam

De kantoorruimten verdwijnen uit het huidige museumgebouw, waardoor daar meer ruimte komt voor de tentoonstellingen. Er komt een bezoekerscentrum in de oude schuur. Die wordt afgebroken, maar onderdelen worden bewaard en gebruikt bij de herbouw. Een kelder waar eerder over is gesproken, blijkt niet mogelijk. Daarnaast gaat de hoofdingang naar de noordkant waar het aansluit op het Wethouder Poeliejoepark en wordt de tuin opengesteld. Ook gaat het stukje De Acht Zaligheden uit de naam verdwijnen.

Het vernieuwde museum moet uitgroeien tot een toonaangevend erfgoedcentrum voor de hele Kempenregio met een bezoekerscentrum. Het museum moet jaarlijks zo’n 23.000 bezoekers trekken verwachten Van Hout en bestuurslid Gerrit van der Weijst.

Hoe realistisch is dat? ,,In 2019 hadden we tussen de vijftien- en zestienduizend bezoekers. We waren met de beperkte middelen die we hadden aan het groeien. Ook is er door een onderzoeksbureau marktonderzoek gedaan. We zitten lager dan de daarin genoemde cijfers”, antwoordt de voorzitter.

Ruim twee miljoen euro

Hij en Van der Weijst zijn enthousiast, maar of het museum ook daadwerkelijk zo wordt is afhankelijk van de gemeenteraad. Die neemt later dit jaar, zoals het er nu naar uitziet in mei, een beslissing over het plan. Er is namelijk ruim twee miljoen euro nodig om die uit te kunnen voeren.

Ook is er meer subsidie nodig om het museum draaiende en een aantal professionals langer in dienst te houden. ,,Nu krijgen we zo’n achtduizend euro aan subsidie”, zegt Van Hout. Hij verwacht dat er na de modernisering tussen de 40.000 en 45.000 euro per jaar nodig is.

Dat het tweetal het plan ziet zitten is duidelijk, maar wat als de raad nee zegt? ,,Dan hebben we duidelijkheid”, reageert Van Hout. ,,Maar dan moeten we afschalen”, vult Van der Weijst aan. ,,En kunnen we niet op dezelfde manier verder.”