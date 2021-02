Plan voor basisschool de Beerzen opgeschort

OIRSCHOT - Plan om school in Oostelbeers te sluiten en samen te voegen met locatie Middelbeers wordt tot najaar in ijskast gezet, heeft Skobos bekendgemaakt.

Scholenkoepel Skobos heeft het plan om de vestiging van basisschool De Beerze in Oostelbeers in 2022 te sluiten tot het najaar opgeschort. Dat heeft directeur Liesbeth van den Berg-Hardenbol bekend gemaakt in een brief aan alle ouders. In de komende maanden wil het bestuur met de ouders ‘een verdere verkenning doen naar de toekomst van basisschool de Beerze en de ontwikkeling tot kindcentrum.’

Een kleine maand geleden maakte Skobos het voornemen bekend om de twee vestigingen van basisschool de Beerze met ingang van volgend jaar zomer te laten samengaan in Middelbeers. Dat betekent dat de school in Oostelbeers, waar nog wordt lesgegeven aan de groepen 1 tot en met 6, zal sluiten.

Plan leidde tot storm van protest

Het plan wacht nog op advies van de medezeggenschapsraad, maar de mededeling leidde al direct tot een storm van protest in Oostelbeers. Ouders willen dat hun kinderen dichtbij huis naar school kunnen en vrezen voor de leefbaarheid in het dorp. De laatste weken is geprobeerd om via digitale ‘dialoogsessies’ nader tot elkaar te komen.

Quote Het voorgeno­men besluit is opgeschort. Dat betekent: we trekken het niet in, we duwen het niet door Liesbeth van den Berg-Hardenbol, Voorzitter College van Bestuur Skobos

,,Ondanks de in onze optiek zorgvuldige voorbereiding en onderbouwing is duidelijk dat dat de argumenten niet door alle ouders worden herkend”, licht Van den Berg toe. ,,Omdat we draagvlak belangrijk vinden, willen we over die punten met de ouders verder praten. Samen dezelfde taal spreken - wat verstaan we onder kindcentrumontwikkeling en hebben we het over hetzelfde? - daar moeten we meer aandacht aan besteden. Daar willen we ook echt de tijd voor nemen.”

Volledig scherm Protest van ouders tegen voorgenomen sluiting van school in Oostelbeers: 'Onze school sluiten is niet lief, want er is nu nog geen goed alternatief'. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Door de opschorting valt een eventueel besluit over het samenvoegen van de twee vestigingen pas in het najaar van 2021. Op dat moment is bekend of de gemeente instemt met de bouw van een nieuw integraal kindcentrum (IKC) op sportpark De Klep, gelegen tussen de kernen Oostelbeers en Middelbeers in. Dat is de grote wens van Skobos en ook een goed alternatief voor veel Oostelbeerse ouders. De gemeenteraad praat er al jaren over, is in principe voor, maar heeft nog niet de financiële ruimte gevonden voor de benodigde miljoeneninvestering.

Haalbaarheid IKC op De Klep wordt nu onderzocht

Op dit moment wordt (opnieuw) de haalbaarheid onderzocht en een voorstel voorbereid, waarover de raad in september beslist. Toch heeft het uitstel van Skobos daar niets mee te maken, benadrukt Van den Berg. ,,Het zijn twee verschillende processen. Kindcentrumontwikkeling is al vele jaren de kern van onze visie. Op die puur inhoudelijke gronden hebben we ook gekozen voor onderwijs op één locatie in Middelbeers. Het fysieke gebouw, de stenen, staat daar los van. Dat is niet aan ons, dat ligt bij de gemeente. Veel mensen maken dat ten onrechte tot één verhaal. We hebben ook telkens gezegd dat we met het voorgenomen besluit geen druk wilden uitoefenen op het proces bij de gemeenteraad, het verwijt dat we desondanks wél kregen.”

Van den Berg wil niet vooruitlopen op het najaar. Ze houdt bewust alle opties open. ,,We willen nu juist de ruimte geven om het gesprek aan te gaan. Het voorgenomen besluit is opgeschort. Dat wil zeggen: we trekken het niet in, maar we duwen het ook niet door. Een aantal zaken vraagt om extra duiding en soms onderzoek.”

Quote Er ligt een fundamen­teel verschil van mening over wat het beste is voor het kind Karin Kruithof, Dorpsraad Oostelbeers

De dorpsraad van Oostelbeers en de Actiegroep Onderwijs Oostelbeers, die is ontstaan door de dreiging van de sluiting, reageren terughoudend op het opschorten. ,,Het is uitstel, maar geen afstel", zegt Karin Kruithof van de Dorpsraad. ,,Wat doe je met de extra tijd tot het najaar? Het is geen kwestie van overtuigen of beter uitleggen. Want er ligt een fundamenteel verschil van mening over wat het beste is voor het kind.”

De Dorpsraad heeft een enquête in voorbereiding over de voorkeuren in het dorp, uitgevoerd door een extern bureau. De inwoners zijn al opgeroepen om na te denken over het toekomstig onderwijs in de Oirschotse kern.