Plan voor biodiversiteit, educatie en sport op sportpark De Meren in Wintelre

Het stimuleren van sport, beweging, natuurbeleving en -educatie op en rondom sportpark De Meren. Dat is het doel van de in 2021 opgerichte Stichting Rondom de Meren. Met Cor Tholen als kartrekker gaat een groep van zes Wintelrenaren meer reuring en beweging creëren op en rondom het sportpark aan de Merenweg. De eerste activiteiten rondom ontmoeten, ontspannen en ontdekken voor jong en oud starten al dit voorjaar.

,,De accommodatie wordt nu vijftien à twintig uur per week gebruikt. Daar willen we fors meer van maken”, zegt Noud Moeskops. Wat ook omhoog moet, is het percentage inwoners dat beweegt. Tholen: ,,Uit onderzoek blijkt dat in de Kempen zo’n 54 procent voldoende beweegt. De gemeente Eersel wil dat meer mensen gaan bewegen. Ze is dan ook heel enthousiast over ons initiatief.”

Ruim een jaar geleden is het project ingediend bij Kern met Pit. De organisatie helpt buurtbewoners die een idee hebben om hun leefomgeving te verbeteren. ,,Als snel kregen we de bevestiging dat ons project werd toegelaten. We kregen een adviseur toegewezen en een bijdrage voor het project.”

100.000 euro nodig

Bij de gemeente vraagt de stichting een bijdrage voor onder meer de aanschaf van beweegtoestellen. Maar er is meer geld nodig, weet Ruud Lemmens. ,,Om alle plannen te realiseren hebben we 100.000 euro nodig. De fondsenwerving loopt nu. De afgelopen weken zijn diverse aanvragen de deur uitgegaan. Naar gelang het bedrag dat we binnenkrijgen, komen er meer of minder faciliteiten.”

Voetbal, korfbal en tennis worden er nu al beoefend. Dat wordt uitgebreid naar zo’n vijftien sporten. Achter het hoofdveld van voetbalclub vv Dees komt een omheind kunstgrasveld dat multifunctioneel kan worden ingezet. Ook komt hier een korfbal- en volleybalveld. Een mini-pannaveld en speeltoestel zijn al door een instantie geschonken. Ook kan men op het sportpark straks aan onder meer wandelen, mountainbiken, klootschieten, jeu de boules en outdoor fitness doen.

Ook ruimte voor biodiversiteit

De biodiversiteit van het park krijgt vorm met een insectenpad en een bloemen- en pluktuin. Basisschoolkinderen gaan helpen met de aanleg van de tuinen. Ook komen er informatieborden over het belang van insecten en biodiversiteit. Moeskops: ,,Met de basisschool is al overleg geweest om hier straks activiteiten te houden.”

Samenwerking Bosschuur De Meren

De groep heeft al een jaarkalender gemaakt met ruim vijftig beweegactiviteiten. ,,Die organiseren we met de stichting. Daarvoor hebben we al vrijwilligers in de lokale gemeenschap gevonden.” De vlakbij gelegen Bosschuur De Meren gaat meedoen met een aantal activiteiten. Lemmens: ,,Al het materiaal dat we hebben, stellen we beschikbaar aan de gemeenschap.”