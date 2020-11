OIRSCHOT - Frank van Laarhoven, ondernemer in Oirschot, wil De Enck kopen en ervoor zorgen dat het theater weer gebruikt kan worden door lokale verenigingen. Zijn plannen worden in de komende weken beoordeeld door curator en gemeente.

Het enthousiasme bij Frank van Laarhoven is groot. Hij ziet een nieuwe toekomst weggelegd voor De Enck, het theater annex gemeenschapshuis in Oirschot dat in juli failliet ging. De 57-jarige bouw- en vastgoedondernemer heeft de fracties in de gemeenteraad, het college van B en W en de curator inmiddels op de hoogte gesteld van zijn plannen. Hij wil het hele gebouw aankopen en het theater straks weer beschikbaar stellen aan verenigingen en gezelschappen.

‘Weet hoe belangrijk deze zaal is voor Oirschot’

De betrokkenheid van Van Laarhoven bij De Enck is niet van vandaag of gisteren. Hij was in het verleden twintig jaar bestuurslid van harmonie Arti et Amicitiae en sinds een aantal jaren van cabaretgroep Niettemin. Vanuit de functies was hij betrokken bij de organisatie van evenementen en voorstellingen in het theater. ,,Ik heb een bepaalde passie voor die zaal”, vertelt hij. ,,Weet hoe belangrijk deze zaal is voor de gemeenschap van Oirschot.”

In 2017 raakte Van Laarhoven ook anderszins betrokken bij het toen nog worstelende sociaalcultureel centrum. In opdracht van de gemeente en het toenmalige stichtingsbestuur voerde hij een onderzoek uit naar een vitalere toekomst van De Enck. Later werd hij gevraagd als lid van het nieuwe bestuur, dat achter de schermen een aantal maanden heeft warmgedraaid, maar uiteindelijk vanwege het faillissement nooit is aangetreden. ,,Maar sinds oktober vorig jaar woonde ik wel alle bestuursvergaderingen bij en zag ik alle financiële stukken. Ik was goed op de hoogte van de situatie.”

Quote Het streven is om nog dit kalender­jaar tot overeen­stem­ming te komen Frank van Laarhoven, Bouwondernemer Oirschot

Dat maakte dat hij snel kon schakelen, toen de politiek in juli besloot om niet langer geld te blijven pompen in De Enck, waardoor een faillissement onafwendbaar werd. Zijn plan is sindsdien verder uitgewerkt.

De belangrijkste pijler, zegt Van Laarhoven, is dat het theater weer gebruikt kan worden door verenigingen. Zij betalen straks een prijs per repetitie en per verkocht kaartje bij voorstellingen. Samen gaan de lokale clubs en gezelschappen een bestuur vormen.

De foyer wordt in de plannen van Van Laarhoven verbouwd tot lunchroom, waarbij gasten straks worden bediend door mensen met een beperking. ‘s Avonds kan de ruimte worden benut door de verenigingen, in de pauze of na afloop van repetities. Zij regelen dan zelf voor bezetting achter de bar. Het gaat daarbij om vrijwilligers, er zijn geen loonkosten. Een deel van de omzet van de avond vloeit terug in de kas van de verenigingen. ,,In bijvoorbeeld zalencentrum De Beckart in Nijnsel wordt dit concept ook gehanteerd en dat werkt prima”, zegt Van Laarhoven. In het weekend kan de foyer gebruikt worden voor concerten en voorstellingen.

Volledig scherm De foyer van De Enck, toen het sociaalcultureel centrum nog open was. © Jean Pierre Reijnen

De zaal is er niet alleen voor verenigingen. Een theaterprogramma zoals De Enck dat voorheen kende, komt niet meer terug, maar met enkele gerichte boekingen wil Van Laarhoven de zaal soms vol krijgen met professionele optredens danwel evenementen. ,,Ik heb contact gezocht met enkele externe partijen die daarin kansen zien.”

Cultureel Oirschot zal blij zijn als De Enck weer open gaat. Daar zal de discussie zich niet op toespitsen. De grote vraag is hoe de plannen van Van Laarhoven worden beoordeeld door de gemeente en de curator en of er een akkoord kan worden bereikt over de aankoop van het gebouw.

Gemeente is eigenaar grond en enkele ruimtes

Een deel van het pand was eigendom van de stichting en ligt nu dus op het bordje bij de curator. De gemeente is eigenaar van een aantal ruimtes op de eerste verdieping én de grond. Van Laarhoven stelt voor om de grond en het gemeentelijk deel van het gebouw over re nemen. Hiervoor moet nog een prijs overeengekomen worden.

Als het gaat om de grond gaat het niet om marktprijzen, geeft Van Laarhoven aan. Dat staat echter op gespannen voet met twee uitgangspunten van B en W: de doorstart mag de gemeente direct noch indirect geld kosten en verkoop van gemeentelijk eigendom in en onder De Enck gebeurt slechts tegen marktconforme bedragen. Hoewel dat onverenigbaar lijkt, denkt Van Laarhoven dat er mogelijkheden liggen. ,,Immers, ik ontzorg de gemeente volledig op het gebied van cultuur.”

Volledig scherm © Jean Pierre Reijnen

Daarnaast wil Van Laarhoven op het westelijke deel vier appartementen bouwen. De grondwaarde ervan gaat naar de nieuwe, nog te vormen stichting De Enck en zorgt voor het startkapitaal. ,,Broodnodig voor onderhoud en investeringen in techniek”, aldus de Oirschottenaar. De bestaande ruimtes in De Enck die nu veelal aan zorgpartijen zijn verhuurd, blijven gehandhaafd.

Frank van Laarhoven heeft in de Oirschotse architect André van de Ven een partner gevonden in het project. De plannen zijn bij verenigingen onder de aandacht gebracht. Uiteindelijk moet de politiek zich uitspreken. Een lange weg nog, maar toch is Van Laarhoven ‘vol vertrouwen’, zegt hij. ,,Het streven is om nog dit kalenderjaar tot overeenstemming te komen.”

Behalve het voorstel van Frank van Laarhoven is er nog een plan in de maak voor een doorstart van sociaalcultureel centrum De Enck. De initiatiefnemers, Mark Notten en Monique Sevenstern, tot het faillissement al deel uitmakend van het management van De Enck, vinden het nog te vroeg om met de plannen naar buiten te treden.