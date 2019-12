Plan voor tijdelijk parkeerterrein bij E3-strand voor ASML

Een daarvan is een tijdelijk parkeerterrein voor ASML bij Landgoed Duynenwater. Op het terrein bij het voormalige E3-strand met in totaal 3800 parkeerplekken moeten werknemers straks hun auto kwijt kunnen om vandaar uit met pendelbusjes naar hun werkplek in Veldhoven te reizen. ASML heeft een aanvraag ingediend voor 1500 à 2000 parkeerplaatsen, meldt de Eerselse wethouder Steven Kraaijeveld.

Volgens een woordvoerster van ASML is Duynenwater slechts een van de mogelijke parkeerlocaties voor werknemers van de chipmachinefabrikant. Of deze plek ook wordt gekozen, is volgens haar nog niet honderd procent zeker. Eerder werd al bekend dat op bedrijventerrein Habraken en Park Forum in totaal 3400 parkeerplekken voor ASML komen. Eersel heeft in elk geval toegezegd medewerking te willen verlenen. ,,Uiterlijk eind maart kan de definitieve vergunning worden afgegeven", verwacht wethouder Steven Kraaijeveld. ,,Maar ASML gaat er naar verwachting pas eind volgend jaar gebruik van maken.”

Elektrische busjes

Het is de bedoeling dat ASML elektrische busjes gaat inzetten voor het vervoer van zijn personeel. Deze gaan over de A67 rijden, waardoor ook de binnenwegen door Knegsel en Steensel worden ontlast. ,,We zijn met Rijkswaterstaat overeengekomen dat de busjes over de vluchtstrook mogen rijden als er file staat op de A67.” Roland van Pelt, beheerder van Duynenwater, wil ook meewerken, zegt hij. Maar alleen als het om tijdelijk gebruik door ASML gaat: ,,Wij hebben immers zelf plannen voor een zalencentrum en een hotel bij Duynenwater.”

Behalve de tijdelijke 'hub’ voor ASML gaat de provincie samen met de gemeenten Bergeijk, Bladel, Reusel-de Mierden, Eersel en Oirschot de komende maanden op zoek naar een geschikte plek voor een 'mobiliteitshub’. Hiervoor wordt in eerste instantie gekeken naar locaties ten noorden van de A67, bij de afslagen Eersel en Hapert. Uiterlijk eind april wordt bekendgemaakt voor welke plek wordt gekozen, zegt Kraaijeveld. De regiohub krijgt een capaciteit van tenminste 2000 parkeerplekken, aldus de wethouder.

Netwerk