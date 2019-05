Plan voor voorkomen brand op Cartierheide Eersel

BERGEIJK - Hoe voorkom je dat er brand uitbreekt in het uitgestrekte Kempische bosgebied van de Cartierheide en omgeving. En als het dan toch gebeurt: hoe bestrijd je die het beste? Met die twee vragen in het achterhoofd hebben Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-de Mierden naar het gebied gekeken.

,,Het is natuurlijk een omvangrijk bosgebied", zegt de Bergeijkse burgemeester Arinda Callewaert, woordvoerder voor de vier, in een toelichting. ,,Als er wat gebeurt, moet je weten wat je moet doen.” Een en ander is nu vastgelegd in de ‘Gebiedsanalyse Cartierheide’, zoals het document officieel heet. Doel is vastleggen wat er van wie verwacht wordt. ,,We willen natuurlijk ten alle tijden voorkomen dat het een grote brand wordt”, aldus Callewaert.

De gemeenten zijn deels eigenaar van de bossen, maar Staatsbosbeheer is dat ook. Daarom is ook die organisatie bij de analyse betrokken geweest, evenals de veiligheidsregio Zuidoost-Brabant.

Grote rookontwikkeling

Wat in het gebied meteen opvalt, is dat de snelweg A67 de bossen doorsnijdt. ,,Je kunt rekenen op grote rookontwikkeling als de bossen branden", zegt Callewaert. ,,Daarom hebben we een inspanningsoverzicht opgesteld. Daarin staat op welk moment we welke maatregelen nemen. Daarin past ook op welke manier we percelen bos aanplanten en met welke bomen.”

Door er bijvoorbeeld compartimenten van te maken (bospercelen omgeven door paden) kan de brandweer het overslaan van brand beter proberen tegen te houden. Zo moet ook aangegeven zijn waar gsm-bereik is (en waar niet). ,,Soms moet je ook accepteren dat een stuk natuur afbrandt.”

Bluspunten

Wat de A67 betreft zou het kunnen gebeuren dat bij een zeer grote brand de snelweg afgesloten moet worden. De Kempengemeenten hebben voor hun analyse uitgebreid contact gehad met de Belgische buurgemeenten aan de andere kant van de grens. ,,Je merkt dat de organisatiestructuur daar dan heel anders is dan hier.” Niettemin is het belang hetzelfde: een brand voorkomen of zien te beheersen en te blussen. Het afsluiten van een snelweg is een uiterste middel.