Plassen in de boomhut van Duizelse Bodi (14)? Dat kan gewoon door een lange pijp

Toen Frank en Monita Wintermans een jaar geleden hun huis in het dorp inruilden voor de woning van zijn ouders net buiten de dorpskern van Duizel, kon het verbouwen beginnen. Zowat het hele huis werd gestript en bergen afval en sloophout lagen op het erf. De 14-jarige Bodi zag wel mogelijkheden om daar een hut van te bouwen. Ruimte genoeg. Bodi: ,,Langs de weg onder wat hoge bomen, dat leek me een geschikte plek. Een grote laurierstruik werd afgezaagd en de dikke takken vormden de basis voor de hut. Daar hebben we een pallet op vastgemaakt en daarna kon het timmeren, of eigenlijk schroeven, beginnen.”

Maar één plank over

Van al het sloophout werden de beste planken uitgezocht. Zo werd het een mooi geheel. Vader Wintermans: ,,Bij de verbouwing van het huis heb ik zo veel mogelijk materiaal hergebruikt. Ik moest op een gegeven moment snel zijn of Bodi haalde de planken onder mijn handen uit. ‘Heb je nog hout?’ hoorde ik vaak. Aan het einde van de verbouwing had ik maar één plank over. Alles zat in het huis of in de hut.” Een aantal vriendjes bouwden graag mee. Tim Jacobs (13) en Hein Smets (13) waren vaak aan het Domineespad te vinden. Ze kenden elkaar van de basisschool en voetbalclub en zijn bevriend gebleven, ondanks dat ze nu niet meer bij elkaar in de klas zitten. Hein: ,,In het begin hebben we dagelijks getimmerd. In de herfst en winter was het wat minder.”

En wat doe je als de boomhut klaar is? Dan bouw je een tweede. Die werd een stuk groter en rustte op palen. Tim: ,,We beginnen gewoon, overleggen en zien wel wat het wordt. Een bouwtekening hebben we niet nodig.”

4000 schroeven en ramen van plexiglas

Bodi en zijn vrienden hebben de hut helemaal zelf gebouwd met wat tips van zijn vader. Wintermans: ,,Ik heb wat hout gesponsord en de 4000 schroeven die er in verwerkt zijn. Alleen het plexiglas voor de ramen heb ik gezaagd, verder hebben ze alles zelf gedaan. Soms hield ik mijn hart wel eens vast als ze op de hut klauterden, want een ladder was volgens hen niet nodig. Mooi om ze zo bezig te zien. Beter dan alleen maar voor de televisie.”

De tweede hut heeft zelfs een balkon met balustrade en een trap die naar boven draait. Bodi: ,,Deze is waterdicht, met een ijzeren dak er op. We gaan er een keer in slapen, hoewel dat wel wat krap zal worden.” Dat ze vindingrijk zijn, blijkt wel uit het feit dat ze om te plassen niet naar beneden hoeven. Dat kan door een lange pijp.

Zuiphut

De hut is nu klaar en plannen zijn er ook al. De drie vrienden zien al een derde, nog grotere hut, in een grote naaldboom. Vader Wintermans heeft nog zo zijn bedenkingen. Voor de toekomst ziet hij dat het een zuiphut wordt, maar zover is het nog lang niet.