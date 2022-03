Pol (69) drinkt al 35 jaar geen druppel alcohol meer: 'Ik dronk 21 glazen pils, donker bier en nog wat glazen sterke drank’

Bier in plaats van koffie en cake, de uitvaart wordt steeds persoonlij­ker: ‘Klein en intiem kan ook heel mooi zijn’

EINDHOVEN - Een uitvaart is al lang niet meer een bijeenkomst in de kerk met aansluitend een koffietafel. Het is een viering op een plek die mensen zelf hebben gekozen. Tegenwoordig is de centrale vraag: ,,Wat zou mijn vader of moeder zelf mooi hebben gevonden?’’

