Politie en brandweer zoeken mogelijke drenkeling in Lage Mierde, kleding gevonden langs recreatieplas

Met ‘Rooi Martre’ de Franse markt naar Sint-Oedenrode halen

SINT-OEDENRODE - Kunstenaars en kunstliefhebbers kwamen zondag bij elkaar, om werk te tonen, creatief bezig te zijn of gewoon iets moois te kopen of te verkopen. In Sint-Oedenrode is voor de derde keer kunstmarkt ‘Rooi Martre’ gehouden.

1 augustus