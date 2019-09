Politie gaat op melding overval af in speelhal vakantiepark in Hapert, blijkt om diefstal te gaan

Bevrijding 75 jaar Toneel en buitenbios­coop in kader van 75 jaar bevrijding in Bladel

14:12 BLADEL - In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding vinden ook in de gemeente Bladel een aantal activiteiten plaats. Toneelvereniging Sint Pancratius neemt bezoekers in Hoogeloon mee op een avontuurlijke tocht met als titel Meesterlijk Verzet.