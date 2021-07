Politie houdt meerdere snelheidscontroles in de Kempen en deelt twintig boetes uit

In de vroege morgen, rond 8.00 uur, controleerde de politie op de Westelbeersedijk in Casteren. Daar zijn acht hardrijders beboet. Een uur later, op de Wilhelminastraat in Vessem, werden zes boetes uitgeschreven. Tot slot hield de politie omstreeks 15.00 uur een snelheidscontrole op de Willibrordusstraat in Wintelre: ook daar schreef ze zes bekeuringen uit.