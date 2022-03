Politie ontdekt drugslab in aanbouw bij boerderij in Vessem

Eersel Samen Anders houdt het stuur in handen, wie stapt bij ze in?

EERSEL - Eersel Samen Anders (ESA) was wederom de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij is verreweg de grootste partij in de gemeente Eersel en de coalitie kan door. Of dat ook gaat gebeuren blijft nog even de vraag. De winnaar wil eerst met iedereen praten.

17 maart