Politiek Bergeijk verwerpt plan LPB voor sociale woningbouw Bax-terrein op 't Loo

Een locatie aan de rand van een industrieterrein die goed genoeg is bevonden als verblijfplaats voor arbeidsmigranten is mogelijk toch ook geschikt voor de ontwikkeling van sociale woningbouw? Dat was zo'n beetje het idee achter een motie die de LPB dinsdag tijdens de raadsvergadering indiende.

Het plan riep bij GroenLinks-PvdA en VVD direct vragen op, mede ook omdat de gemeente in principe al medewerking heeft verleend aan een plan om op het terrein 80 arbeidsmigranten te huisvesten. ,,Als we daar gaan bouwen, waar moeten we de arbeidsmigranten dan huisvesten?”, vroeg Yfke Froentjes (GroenLinks-PvdA) zich af.

Dat was iets waar het college over na moest denken, volgens Van der Hout. Maar zo simpel lag het niet, bleek uit de uitleg van wethouder Mathijs Kuijken. Woningbouw is op de bewuste locatie op de hoek van het Loo en de Stökskesweg niet mogelijk, omdat dat in strijd is met milieuwetgeving. Het terrein ligt in een gebied waar bedrijvigheid is toegestaan, maar het bouwen van reguliere huizen mag daar niet. ,,Een logiesfunctie (zoals bij huisvesting van arbeidsmigranten, red.) is daar nog net wel mogelijk.”