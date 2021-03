Politiek Bergeijk wil aan de slag met de Kattendans, maar wel binnen budget graag

BERGEIJK - Na jarenlang soebatten over de toekomstige huisvesting van de Kattendans ligt er nu eindelijk een ontwerp op tafel voor de renovatie. Alle Bergeijkse fracties juichen dit toe ,maar er zijn wel zorgen én vragen over het enorme prijskaartje van 8,5 miljoen en bijkomende kosten. ,,We hopen dat we niet voor verrassingen komen te staan tijdens de bouw.”

,,De grootste uitgave in de historie van Bergeijk”, noemde commissielid Arjan van der Hout (Lokale Partij Bergeijk) de plannen van de gemeente om theater en gemeenschapshuis de Kattendans voor 8,5 miljoen te renoveren. De Bergeijkse fracties bespraken het ontwerp voor die grootscheepse renovatie gisteravond in de commissievergadering.

‘Plicht ons verstand te gebruiken bij zo'n grote investering’

Dat fikse bedrag is reden voor LPB om niet over één nacht ijs te gaan, aldus Van der Hout. ,,’t Hof verdient een nieuw, volwaardig gemeenschapshuis. Als ik mijn hart laat spreken dan roep ik meteen: ja! Maar we hebben de plicht om ook ons verstand te gebruiken bij zo’n grote investering.” De lokale partij was van mening dat financiële risico’s in het plan onvoldoende zijn vertaald in concrete euro’s.

De VVD en PvdA-GroenLinks lieten weten ‘na jarenlang wikken en wegen’ graag aan de slag te willen met de renovatie. ,,In dit plan is een goede balans gecreëerd tussen de wensen en de kosten”, aldus Twan Jansen (VVD).

Maar bij beide fracties waren er toch ook zorgen over het financiële plaatje. ,,We hopen dat het bedrag van 8,5 miljoen voldoende zal zijn. En dat we niet voor verrassingen komen te staan tijdens de bouw”, aldus Fred Vermeulen (GroenLinks-PvdA).

Volledig scherm BERGEIJK - Artist impression van het nieuwe exterieur van theater de Kattendans, na de renovatie. © Bureau Diederendirrix

Extra kosten

Ook waren er-met name bij de LPB- vragen over een extra budget van 138.000 dat moet worden gereserveerd voor het jaar waarin de Kattendans vanwege de verbouwing noodgedwongen moet sluiten. Van der Hout wilde van het college helderheid over de bestemming van dat geld.

Dat budget is onder meer bedoeld voor de kosten die moeten worden gemaakt voor verhuizing van personeel en verenigingen naar tijdelijke, alternatieve huisvesting, zo lichtte wethouder Stef Luijten toe. ,,Er moet huur worden betaald in andere locaties. Maar ook gaat het personeel van de Kattendans aan de slag met het maken van een draaiboek voor de heropening van het nieuwe theater. Dat kost ook extra geld.”

Quote Nul-op-de-me­ter of klimaatneu­traal gaan we niet halen, maar we gaan wel zoveel mogelijk besparen in het vernieuwde pand. Wethouder Stef Luijten (Kunst en cultuur)

Zonnepanelen op het dak

Vermeulen wilde namens zijn partij weten hoe het straks met het duurzaamheidsgehalte is gesteld van de gerenoveerde Kattendans. ,,Nul-op-de-meter of klimaatneutraal gaan we niet halen, maar we gaan wel zoveel mogelijk besparen in het vernieuwde pan”, aldus Luijten. Er worden bijvoorbeeld warmtepompen in het pand geïnstalleerd en er komen 150 zonnepanelen op het dak.

De toekomstige huisvesting van het Bergeijkse theater en gemeenschapshuis is jarenlang onderwerp van hevige discussie geweest in de lokale politiek. De voorzieningen in het gebouw zijn gedateerd en/of versleten, en de huidige gevel vergt (te) veel onderhoud. In 2019 besloot de gemeenteraad dat de Kattendans mocht worden gerenoveerd. In het ontwerp dat er nu ligt wordt het pand iets uitgebreid, en komt er een nieuwe, opvallende metaalachtige gevel om het gebouw heen.

Subsidie uit Brainport Regiodeal

De Kattendans vervult een gemeenschapsfunctie, maar het is tevens een theater met een regionale functie. Voor de theatervoorzieningen heeft de gemeente om die reden een Brainport Regiodeal-subsidie van 650.000 euro ontvangen. De fracties in de gemeenteraad besluiten eind maart of zij akkoord gaan met het renovatieplan.