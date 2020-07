Politiek Bergeijk wil pas op de plaats

De cijfers in de Perspectievennota over de periode 2021-2024 maakten het donderdag een heikel debat in de raad. Structureel (dit zijn de jaarlijks terugkerende baten en lasten) laat het Bergeijkse huishoudboekje over 2021 nu nog een plus zien van 400.000 euro, maar door nog grotere incidentele (eenmalige) verliezen, resteert onderaan de streep een min van 293.000 euro. In de daaropvolgende jaren is zelfs het structurele saldo roodgekleurd. En dan zijn in die weinig florissante cijfers de financiële gevolgen van het coronavirus nog niet eens meegenomen, want die zijn nog niet inzichtelijk.