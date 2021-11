Politiek Bladel komt op voor veiliger kruispunt Van Mossel

Zo maken bijvoorbeeld veel fietsers uit Hapert op het kruispunt dagelijks de oversteek richting Bladel. Wethouder Wim van der Linden (VHP) vond de oproep overbodig. ,,Het veilig maken van dat kruispunt is al een doel waar we aan werken”, zei hij. De provincie maakt plannen voor een reconstructie van de N284. Het kruispunt Van Mossel maakt daar deel van uit. Van der Linden is voorzitter van de stuurgroep die dat mede voorbereidt.

De motie is gericht aan het college van Bladel. Het aanpakken van het kruispunt is helemaal geen rol van het Bladelse college, betoogde de wethouder. Uiteindelijk moet de provincie, als wegbeheerder, daarmee aan de slag. De wethouder zou, zei hij, sowieso in de stuurgroep al aandacht gevraagd hebben voor het lastige Hapertse kruispunt.

Van der Linden verwacht dat er volgend jaar meer duidelijkheid zal over de weg en dus ook het kruispunt Van Mossel. Dat er daadwerkelijk in het jaar daarna, 2023, gewerkt gaat worden aan N284, achtte hij onwaarschijnlijk en voorbarig. ,,We zijn daar in 2023 niet aan de slag, dat durf ik u wel op een briefje te geven. Bovendien is de gemeente niet de partij die daarover gaat.” Hij vond de ‘adressering’ van de motie (gericht aan het college) niet helemaal juist. De fracties bleven echter bij hun standpunt en steunden de motie.

Prioriteit voor Koolbogt

Een motie van Bladel Transparant om de Bladelse wijk Koolbogt met voorkeur te herstructureren, haalde het niet in de raad. BT heeft een enquête gehouden in de wijk, waar veel ouderen wonen. Veel bewoners hebben geklaagd dat wegen en voetpaden te smal of slecht zijn. ,,De buitenruimte is daar onveilig", legde BT-raadslid Paul Wouters uit. Dat overtuigde de andere fracties niet. Zij waren tegen de motie.