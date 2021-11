Politiek: Bladel moet plek houden voor bedrijven met maatschappelijke functie

BLADEL - De gemeente moet in de gaten houden dat bedrijven met een maatschappelijke functie een plek moeten kunnen blijven houden in Bladel. Bladel Transparant, het CDA en Pro5 spraken daar in de commissie Grondgebied hun zorgen over uit.

Aanleiding is het vertrek van een fysiotherapie uit een pand aan de Pius X-straat. De praktijk moet daar weg omdat de verhuurder, de Zaligheden, de huur heeft opgezegd. De woningcorporatie heeft bij de gemeente een aanvraag liggen om het pand te mogen verbouwen tot appartementen in de sociale huur. De gemeente werkt daar graag mee omdat er in de gemeente grote vraag is naar dat soort woningen.

De fysio moet echter op zoek naar andere ruimte. De praktijkeigenaar had de gemeenteraad van de stand van zaken op de hoogte gebracht. De ondernemer wil in het plan Egyptische Poort een praktijk starten voor een specifieke doelgroep. Daarnaast wil de fysiotherapeut echter ook graag een praktijkruimte in het centrum hebben.

Drie vragenstellers begonnen daar maandag in de commissievergadering over. Paul Wouters (Bladel Transparant) informeerde naar de stand van zaken. Sjan Vervoort (CDA) wilde graag inzichtelijk hebben hoe de vraag naar ruimte zit bij Bladelse organisaties die een maatschappelijke functie hebben. ,,We steken erg in op wonen, maar we moeten de maatschappelijke functies niet vergeten. Ik weet bijvoorbeeld dat meerdere huisartsen op zoek zijn naar een andere locatie.” Marcel Roks (Pro5) vroeg of het college de zorgen deelt die er leven.

Wethouder Fons d’Haens wees erop dat het omzetten van het Pius X-pand naar appartementen nog even op zich zal laten wachten. ,,Onze capaciteit op het gemeentehuis is ontoereikend. Er ligt ook nog geen plan. De Zaligheden wil sociale woningen bouwen en dat willen wij ook graag. Een van de zaken die van belang is, is dat de parkeernorm voor het nieuw plan wordt gehaald.”

Hij wees erop dat de het opzeggen van de huur van het pand een privé-aangelegenheid is. Hij stelde dat ‘aan de hand van één inzicht je niet kan stellen dat er in Bladel geen plek is voor fysiotherapiepraktijkruimte’.