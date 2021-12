Politiek geschokt door overlast en intimidatie van groep jongeren in Bladel: ‘Sprake van ernstige situatie’

Grote jeugdgroep van 25 man maakt Bladel onveilig: ‘Wij hebben echt het gevoel dat dit helemaal uit de hand aan het lopen is’

BLADEL - Een grote groep jeugdigen is de oorzaak van een groot aantal incidenten de laatste maanden in het Bladelse centrum. Het gaat om circa 25 jongeren, merendeels in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar. Het gaat om geweld, vernielingen, intimideren van buurtbewoners en overlast. ,,Wij hebben echt het gevoel dat dit helemaal uit de hand aan het lopen is", aldus raadslid Niek Panjoel (Bladel Transparant).

16 december