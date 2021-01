Politiek Oirschot roert zich om beoogde sluiting Oostelbeerse school: ‘Vrij onbeschofte actie’

OOSTELBEERS - Het voornemen om twee vestigingen van basisschool de Beerze samen te voegen, leidt tot veel onbegrip in Oirschotse politiek. CDA spreekt van ‘vrij onbeschofte actie’ van scholenkoepel SKOBOS. Dinsdag al debat in raadsvergadering.

Dorpsvisie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college, VVD wil komende dinsdag al met onderwijswethouder Van Beek in debat en de uitspraken van de andere fracties liegen er niet om. Eén ding is zeker; de Oirschotse gemeenteraad roert zich over het voornemen van scholenkoepel SKOBOS om de twee vestigingen van basisschool de Beerze samen te voegen in Middelbeers, waardoor de school in Oostelbeers over anderhalf jaar sluit.

‘Weinig gevoel voor wat er leeft in samenleving’

CDA’er Joep van de Ven noemt de handelwijze van SKOBOS ‘vrij onbeschoft’. Hij verwijst naar het besluit dat in september wordt genomen over de bouw van een integraal kindcentrum (IKC) op sportpark De Klep. ,,Om dan nu, gedurende het proces, met dit voornemen te komen...het getuigt in mijn ogen van weinig gevoel voor wat in de samenleving leeft. Dit besluit kan in Oostelbeers en de raad op geen enkel draagvlak rekenen. Je creëert er een hoop onrust mee.”

Andere partijen tonen meer begrip, maar allemaal plaatsen ze hun kritische kanttekeningen. ,,Ik neem het SKOBOS niet kwalijk dat het geduld op is, wetende hoe lang al over het IKC wordt gesproken en gezien de wispelturigheid van de politiek”, zegt Paul van den Biggelaar namens De Gewone Man, een van de grootste voorvechters van een IKC op De Klep. ,,Maar dit is een ongelukkige keuze van SKOBOS, je had beter september kunnen afwachten.”

Quote Qua communica­tie is dit erg slordig Arnold de Vries, Fractievoorzitter Sociaal Progressief Oirschot

Ook Arnold de Vries (Sociaal Progressief Oirschot) begrijpt dat SKOBOS ‘vooruit wil met de visie om kindcentra te creëren’. ,,Maar qua communicatie is dit erg slordig. Je had dit voornemen echt moeten delen met college en raad.”

Interessant wordt nog wat er moet gaan gebeuren aan de huidige vestiging in Middelbeers. Volgens SKOBOS is het qua vierkante meters mogelijk om ook de kinderen van de Oostelbeerse school onder te brengen, maar ideaal is anders: er moeten vaker lokalen en ruimtes worden gedeeld.

Gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting scholen

Wellicht komt het verzoek naar de gemeente - verantwoordelijk voor de huisvesting - om tijdelijke uitbreiding mogelijk te maken. Wethouder Ad van Beek hield zich deze week nog op de vlakte. ,,Maar zo’n verzoek kan natuurlijk best gecompliceerd liggen”, vermoedt hij. ,,We zijn niet automatisch bereid tot noodhuisvesting, dat moeten we dan allemaal goed bekijken.”

D66 zal dinsdag in het interpellatiedebat nog een andere optie naar voren brengen. De fractie zou graag zien dat snel wordt onderzocht wat de Oostelbeerse inwoners nu precies willen. Daarbij kan wat D66 betreft ook de mogelijkheid worden meegenomen om een nieuwe school in Oostelbeers te stichten, los van SKOBOS. ,,Om zo eventueel de afhankelijkheid van SKOBOS te verminderen”, aldus fractievoorzitter Marienette Wemelsfelder.