Politiek Oirschot wil 'niet in loopgraven’ rond ophef over sluiting Oostelbeerse school

OIRSCHOT - De gemeenteraad van Oirschot is nog altijd verontwaardigd en fel tegenstander van de beoogde sluiting van de Oostelbeerse school. Maar wil wel in gesprek blijven met SKOBOS.

De Oirschotse politiek hoopt unaniem dat scholenkoepel SKOBOS terugkomt op het voornemen om de twee vestigingen van basisschool de Beerze samen te voegen in Middelbeers en de locatie in Oostelbeers per 2022 te sluiten. Maar mogelijkheden om dat af te dwingen, zijn er niet. De gemeente heeft bevoegdheden als het gaat om huisvesting, niet op het gebied van de inrichting van het onderwijs.

Die boodschap kwam dinsdagavond duidelijk naar voren in de raadsvergadering. Op initiatief van de VVD werd daar gedebatteerd over het voorgenomen besluit van SKOBOS, dat afgelopen week zoveel reuring teweegbracht in Oostelbeers. Ouders voelen zich overvallen door het bericht, willen niet dat hun kinderen straks in Middelbeers naar school moeten en vrezen de gevolgen voor de leefbaarheid in het dorp.

Wethouder 'betreurt’ gang van zaken rond bekendmaking besluit

Ook de raad is tegen, maar onderwijswethouder Ad van Beek benadrukte dat het college geen standpunt kan innemen. ,,Ik betreur dat het zo gelopen is. Dit soort besluiten behoeft een goede voorbereiding. Dat dient in goed overleg te gebeuren. Nu zijn ouders hier onverwachts mee geconfronteerd. Dat heeft veel onrust veroorzaakt en dat had in mijn ogen niet moeten gebeuren.”

Maar verder wil hij niet gaan. ,,Dit is een autonome bevoegdheid van het schoolbestuur. Het is niet aan het college of de raad. Wel hebben wel een verantwoordelijkheid als het gaat om de leefbaarheid. Daar zullen we dan ook nadrukkelijk naar kijken.”

Fracties denken dat SKOBOS bewust druk opvoert

De verontwaardiging over de handelwijze van SKOBOS wordt breed gedeeld door de fracties. Er is veel kritiek op de timing, want in september beslist de raad over de haalbaarheid van de bouw van een integraal kindcentrum op sportpark de Beerze. Een aantal fracties denkt dat SKOBOS bewust de druk opvoert en het de raad lastig wil maken om straks nog ‘nee’ te zeggen tegen een nieuw IKC.

Volledig scherm De Oostelbeerse vestiging van basisschool de Beerze. © DCI/Jean Pierre Reijnen

Maar net als wethouder Van Beek kozen ook de twee grootste fracties - CDA en De Gewone Man - voor een milde benadering. Joep van de Ven (CDA) betitelde de handelwijze van SKOBOS vorige week nog als ‘onbeschoft’, maar nam die woorden dinsdagavond terug. ,,Laten we ons niet in de loopgraven nestelen”, zei hij. ,,De wethouder heeft niet het stuur in handen, maar hij kan SKOBOS wel adviseren om terug te komen op het besluit. Daartoe roepen we hem op.”

Ook Paul van den Biggelaar (De Gewone Man) pleitte voor een open lijn met SKOBOS. ,,Blijf in gesprek.” Hij riep Van Beek op om SKOBOS te vragen om het besluit ‘te parkeren tot september’.

Van Beek liet weten dat de voorbereidingen richting dat moment gewoon doorgaan. ,,In september beslist de raad over het IKC en is er duidelijkheid. In het jaar dat volgt, moeten we met SKOBOS tot oplossingen komen.”