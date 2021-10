Politiek Reusel kiest voor parkeerruimte in plaats van veiligheid

REUSEL-DE MIERDEN - De raadscommissie van Reusel-De Mierden vindt het niet erg als er straks vier keer per dag vrachtwagens in de Groeneweg achteruit het terrein van de nieuwe Jan Linders op moeten draaien.

De VVD-fractie stelde wel een vraag hierover. Maar zij en de andere partijen namen maandagavond genoegen met de uitleg van wethouder Peter van de Noort dat er nu eenmaal keuzes gemaakt moeten worden.

De raadscommissie blijkt het in grote lijnen eens met het nieuwe plan voor het hart van Reusel, dat van het dorp een levendig en aantrekkelijk boodschappencentrum moet maken.

Quote Het college heeft meerdere keren naar het laden en lossen gekeken. Maar als het op het parkeerter­rein moet, moeten we teveel parkeer­plaat­sen opofferen. Wethouder Peter van de Noort, Reusel-De Mierden

Onder de insprekers was een aantal bewoners van de Groeneweg. Zij maken zich zorgen over de veiligheid, omdat er straks meerdere keren per dag een vrachtwagen hun straat in zal rijden om achteruit de laad- en losruimte van de nieuwe Jan Linders in te steken.

Wethouder Peter van de Noort liet blijken zelf ook niet erg gelukkig te zijn met dit onderdeel - overigens zonder dat hij daarbij het woord verkeersveiligheid in de mond nam. ,,Het college heeft meerdere keren naar het laden en lossen gekeken”, zei hij in de commissie. Van de Noort bracht het alsof er maar twee opties waren: of vrachtwagens achteruit laten rijden in de Groeneweg, of ze hun draai laten maken op het parkeerterrein zelf.

Quote We moeten keuzes maken, en niet voor iedereen valt die keuze altijd de juiste kant op. Wethouder Peter van de Noort, Reusel-De Mierden

,,Maar als het op het parkeerterrein moet, moeten we teveel parkeerplaatsen opofferen. Die moeten we dan ergens anders aanleggen. En dat gaat dan ten koste van groen en andere kwaliteiten van het plan. We moeten keuzes maken, en niet voor iedereen valt die keuze altijd de juiste kant op.”

Quote De manoeu­vreer­be­we­ging van de vrachtwa­gen wordt goed gefacili­teerd zodat dit veilig kan plaatsvin­den. Stukken, Gemeente Reusel-De Mierden

In de stukken van de gemeente wordt ook nog ingegaan op de bevoorrading van de supermarkt. ‘Deze vindt dagelijks viermaal plaats tussen 7.00 en 19.00 uur. De mogelijke verkeersoverlast is dus beperkt. De manoeuvreerbeweging van de vrachtwagen wordt goed gefaciliteerd zodat dit veilig kan plaatsvinden', zo staat hierin. Tegelijkertijd zullen de laad- en losstraat en het parkeerterrein volgens de gemeente ‘worden ingepast met groen en daardoor onttrokken aan het straatbeeld.’

Van de Noort merkte in de raadscommissie nog op dat de Groeneweg geen beschermd dorpsgezicht vormt, maar is aangemerkt als ‘cultuurhistorisch ensemble’.