Polonaise voor jubileum Olliedonkers in Spoordonk

In het Olliedonkersdomein bij de Stapperij in Spoordonk wordt hun elfde lustrum uitvoerig gevierd. De ietwat eigenwijze vereniging houdt – in tegenstelling tot andere carnavalsverenigingen – om de vijf jaar een feestje. ,,Dat lustrumvieren deden onze voorgangers al, dat hebben wij erin gehouden. Dat het nu 55 jaar is, is heel bijzonder, een echt carnavalsgetal”, zegt voorzitter Jan der Kinderen. Hij zit sinds 1980 bij de club en was acht keer prins.

Aongroei

Huilen

Oud-dansmarietjes Lia van Kuringen en Tiny Smulders zijn partners van leden van de raad van elf. Samen met vijf anderen organiseren zij de jubileumfeestdag. Smulders is tevens leidster van de dansmarietjes. ,,Het Spoordonks carnaval is me met de paplepel ingegoten”, aldus Smulders. Zij koestert fijne herinneringen aan de pop die op carnavalsdinsdag werd verbrand. ,,Dan stonden we te huilen, tránen met tuiten. Je had vier of vijf dagen met elkaar opgetrokken, en vond je het echt heel erg dat er een einde aan kwam.” Van Kuringen: ,,We waren ook gewoon goed moe, dat ook.” Die popverbranding wordt niet meer gedaan. Der Kinderen: ,,Het was de sport om voor een vat bier die pop (mascotte) weg te halen. Dat weghalen nam gevaarlijke vormen aan, toen was de lol eraf.”