Popfestival Neterpop in Netersel vernieuwt

Raad Eersel moet ‘salomons­oor­deel’ vellen over speeltuin Pannenkoe­ken­bak­ker

12:01 EERSEL-De Eerselse fracties zitten in hun maag met het collegevoorstel om weer (gedeeltelijk) speeltoestellen toe te staan in de tuin achter restaurant de Pannenkoekenbakker. Zij hebben er weinig vertrouwen in dat het een oplossing is voor een slepend conflict tussen de uitbater en omwonenden over geluidsoverlast door spelende kinderen.