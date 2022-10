Popmuziektrio Wasserij Steensel viert jubileum met concert: ‘We gaan door tot we omvallen’

In een zelfgetimmerd hok in een vervallen schuur, het plafond bekleed met eierdozen, oefenen Piet Hakkens (73), Theo van Dooren (72) en Albert van Boekel (69) al meer dan vijfentwintig jaar hun repertoire voor ze naar een optreden gaan. De ruimte is veelvuldig gebruikt door de toetsenist, saxofonist en zanger/entertainer.

Op 27 april 1996 was het eerste optreden. Van Boekel kreeg het verzoek om op een zoveel-jarige bruiloft te spelen. Hij vroeg muziekvriend Hakkens of hij mee kwam zingen. ,,En dan vragen we Theo er ook bij.” Dat was de geboorte van muziekband Wasserij Steensel, in eerste instantie Bohado genoemd, naar de eerste letters van hun achternamen. Later lieten ze zich voor de naam inspireren door beroemde bands zoals Slagerij van Kampen en Bakkerij Adams.

Scheel tot het in je kop zat

Ze kenden elkaar al veel langer, nog uit de tijd van de Beatles. Hakkens: ,,We hadden lange haren. In elk dorp waren wel een paar jongens die een bandje begonnen. Mijn moeder vond het al vreemd dat ik achter een drumstel ging zitten. Dan kocht je een singeltje en die draaide je helemaal scheel tot je het in je kop had.”

,,We speelden op van die thuisfeestjes, op bruiloften en partijen” vertelt Van Boekel. ,,In de goede tijd zo’n vijfentwintig keer per jaar.” Waar ze ook speelden, er was geen eindtijd. ,,Theo en Albert moesten af en toe zeggen: en nou een keer pauzeren. Wij genoten er zelf ook van,” vult Hakkens aan. ,,Niet elk feest was uitbundig. Dan gaf ik er een draai aan. De zaak meekrijgen lukt me meestal wel.”

Volledig scherm Theo van Dooren, Albert van Boekel en Piet Hakkens (v.l.n.r.) van Wasserij Steensel bij de oude gebouwen van een echte wasserij in Steensel was ze ook repeteren. © Juan Vrijdag / DCI Media

Hun songbook is driehonderd nummers dik. Ze spelen alle stijlen pop en Nederlandstalig, maar geen hardrock. Eenmaal deden ze een internationaal optreden, in Duitsland voor de Oldtimerclub van Eersel. ,,We waren de verrassing op het diner. We hadden een Duits repertoire ingestudeerd, Heino en zo, en waren aan het inspelen. Nou het Duitse personeel wist niet wat ze hoorden. Wat gebeurt hier nou?”

De drie hebben ook in veel andere formaties gezeten. Ze speelden op festivals, in het café, bij het toneel, de kerstmarkt en zittingsavonden. ,,We hebben zelfs wel eens bij een uitvaarten gespeeld. De pastoor van Steensel stond niet zo te juichen. Eind jaren 90 was het nog niet gebruikelijk dat je het afscheid zelf invulde,” aldus Hakkens.

Quote Bij ons ontbreekt het aan een archivaris, het jubileum is een beetje later Theo van Dooren, Wasserij Steensel

Twee setjes

Tegenwoordig treden ze iets minder vaak op. Het jubileum werd een beetje uitgesteld. ,,Bij ons ontbreekt het aan een archivaris, maar we gaan door tot we omvallen,” lacht Van Dooren. Om te vieren ze al 25 jaar een vriendenbandje zijn, geven ze zaterdag 19 november een groot feest in Gemeenschapshuis De Höllekes in Steensel.

De hele avond wordt muzikaal gevuld met diverse gastmuzikanten en de beste coverband van Brabant: Multiple Choice. Zelf spelen ze twee setjes van drie kwartier. Om 19.30 uur gaan de deuren open.