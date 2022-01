Populieren in Oirschot gekortwiekt, maar ze staan er nog wel

Huis op slot en compleet gezin op straat, om de pillen van zoon? ‘Eerst een waarschu­wing geven gebeurt lang niet altijd meer’

EINDHOVEN - Een Eindhovense jongen dealde buitenshuis in cocaïne, die hij ‘heel even’ op de slaapkamer van zijn ouderlijk huis had verstopt. Gevolg: het gezin moest het huis uit. Geheel volgens de wet, maar is dat wel wenselijk? Daarover twijfelen deskundigen.

