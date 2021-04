Postuum eerbetoon aan ‘Bouwman’ Gijs Willems (1942-2020) met een boekje vol herinneringen

RIETHOVEN - Organisator, vrijwilliger, presentator, prins carnaval, hulpsinterklaas, heemkundige en cartoonist. Het zijn enkele van de vele rollen die wijlen Gijs Willems (1942-2020) tijdens zijn leven vervulde in de Riethovense dorpsgemeenschap. Deze markante dorpsmens krijgt nu een postuum eerbetoon. Vijfentwintig verschillende schrijvers die hem allemaal goed gekend hebben, delen in een honderd pagina’s dik boekje hun herinneringen met de lezer. Ook tekeningen en gedichten van Gijs Willems zelf en natuurlijk foto’s van hem in zijn diverse rollen binnen het dorp sieren dit boekwerk.

Voor Klaas Bottema (80) was Willems ‘een klasse apart’. ,,Ik ben gaandeweg meer onder de indruk gekomen. Ik wist dat hij actief was bij de carnaval, voor de plaatselijke afdeling van de KBO en de heemkundewerkgroep Van Rijthoven toen, tot Riethoven nu, maar dat hij ook erg creatief was, wist ik niet”, vertelt Bottema. ,,Als de KBO in de Hofstek een spelletjesmiddag had, dan was Gijs niet alleen de presentator en organisator, maar ook de bedenker en maker van alle spellen die dan gespeeld werden.”

Oorlogsmonument in Walik

,,Gijs organiseerde niet alleen, maar als hij daarvoor gevraagd werd dan voerde hij het ook zelf uit. Zo heeft hij plaatsen in Riethoven met oude landbouwwerktuigen ingericht, logo’s gemaakt voor diverse verenigingen en ook het oorlogsmonument in Walik was door hem bedacht en uitgevoerd,” weet Theo Kuijpers (66). ,,Enkele weken voordat hij vorig jaar mei op 77-jarige leeftijd overleed heeft hij nog de hoogste groepen van de basisschool bij het monument uitleg gegeven over de vliegeniers die daar in de oorlog verongelukten. In de jaren tachtig heeft hij de Plaase Hut in de Kapelstraat samen met anderen ingericht, op een historisch verantwoorde wijze, en daar jarenlang op zondagmiddag over verteld.”

Kuijpers denkt dat het boek niet alleen interessant is voor de mensen die Gijs Willems hebben gekend, maar dat het ook een monument is van de dorpse tijdsgeest tussen 1960 en 2020. (Oud-)Riethovenaren zullen via de verhalen in het boek dingen, mensen en plaatsen herkennen.

,,Gijs wilde alles goed vastleggen. Hij was niet van de computer,” weet Kuijpers. ,,Alles wat in de krant verscheen over Riethoven werd in plakboeken opgeplakt. Gijs wist alles van de historie van het dorp, maar is nu zelf historie.”

Kuijpers heeft de Kernraad Riethoven de suggestie gedaan om een straat naar hem te vernoemen. Tijdens zijn leven kreeg Gijs Willems een koninklijke onderscheiding én de zeer gewaardeerde dorpsonderscheiding De Bouwman voor zijn verdiensten voor de dorpsgemeenschap.

Thecla den Dunnen hielp mee met het verwerken van de teksten en afbeeldingen en dacht mee over de opbouw en lay-out van dit herinneringsboek. Met de genereuze medewerking van drukkerij Snep kan het boekje Herinneringen aan (Bouwman) Gijs Willems 1942-2020 (à 10 euro) voor 1 mei worden besteld bij Theo Kuijpers via 040-2016225 of theo.kuijpers@chello.nl.

Volledig scherm Gijs Willems op 77-jarige leeftijd overleden © Adrie Smolders