Prachtig Zuid verzet zich tegen komst turbines in Bladel Zuid: ‘Deze windmolens horen op zee’

BLADEL - Bewoners en bedrijven in Bladel Zuid verenigen zich in de strijd tegen de komst van vier windmolens aan de A67.

,,We willen de bewoners van Bladel wakker schudden. Wat hier gebeurt, is funest voor de hele omgeving. Het kan eigenlijk helemaal niet.”

Dat zegt Anno Galema, voorzitter van de vereniging ‘Prachtig Zuid’. Daarin hebben twintig bewoners en zeven bedrijven aan of nabij de Bredasebaan zich verenigd. Ze hebben opnieuw bij de Raad van State bezwaar ingediend tegen de bouw van windmolens in het gebied, hoewel een eerdere omgevingsvergunning door de staatsraad al was vernietigd. Bladel heeft in maart opnieuw een vergunning verleend die naar hun mening nog steeds niet voldoet.

Verbijsterd

Galema klinkt verbijsterd: ,,De plannen zijn alleen maar grootser geworden. De geplande molens gaan van 180 meter in 2017 naar 240 meter tiphoogte nu. Dat is ruim twee keer zo hoog als het Provinciehuis. Dat zijn molens voor op zee, niet op het land.”

‘Prachtig Zuid’ werkt samen met de Brabantse Milieu Federatie (BMF), die negatieve gevolgen voor de natuur in het gebied heeft ingebracht. De vereniging van bewoners en bedrijven richt zich vooral op de zichtbare en onzichtbare gevolgen voor hun woonomgeving.

,,We vrezen overlast van slagschaduw, laagfrequente geluiden en trillingen. Die trillingen komen via de fundering in de grond. Hoe hoger de molens, hoe groter de invloed. Dat gaat kilometers ver, zo blijkt uit studies”, licht secretaris Eeltje Bangma toe.

Hij vindt het ook helemaal in strijd met het gemeentelijk recreatiebeleid. Niet voor niets hebben Landalpark Het Vennebos, campings De Achterste Hoef en De Hooiberg, Hotel-restaurant De Tipmast, B&B De Verloren Sinjoor, restaurant ’t Nekkermenneke en trouwlokatie Akkerzicht zich aangesloten.

Versterken

,,Het Vennebos heeft 600 bungalows. De Achterste Hoef heeft evenveel standplaatsen. Jaarlijks goed voor 1,2 tot 1,5 miljoen euro alleen al aan toeristenbelasting. Recreatie in het gebied moet je juist versterken. Met die windmolens wordt het industrie.”

Dat de geplande Bladelse windmolens, samen met elf even hoge Reuselse molens aan een Natura 2000-gebied grenzen, vindt Bangma onbegrijpelijk: ,,Er wordt veel geïnvesteerd in natuurgebied de Kroonvensche Heide. Over de A67 is een duur ecoduct aangelegd. En juist daar komen straks vijftien windmolens.”

Ook de situering van de molens ontbeert in zijn ogen logica. Het bosrijke gebied functioneert als een windvanger. Dat drukt de capaciteit: ,,Dan komen ze alle vier ook nog eens op een rij van zuidwest naar noordoost. De overheersende windrichting. Zo nemen ze elkaars wind weg. Bovendien vormen zij met de Reuselse molens een dodelijke fuik voor trekvogels die de Goorloop volgen.”

Slachtoffer

De bezwaarmakers voelen zich slachtoffer van de haast om klimaatdoelen te halen. Anno Galema: ,,De energietransitie is veel te laat op gang gekomen. Nu moet er vaart gemaakt worden. Maar veel projecten liggen stil. Iedereen wacht op normeringen. Die moeten komen van het Rijk.”

,,Grote windmolens horen op zee. Zonnepanelen op het dak”, citeert hij milieuminister Jetten: ,,Leg eerst de daken van het KBP maar vol. Daar ontbreekt echter de capaciteit op het net om de opgewekte stroom te verwerken.”

Hij kijkt uit naar de uitspraak van de Raad van State: ,,Dat kan nog wel even duren. Ze hebben het druk. We zijn echt de enige niet.”