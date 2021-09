‘Prachtige line-up voor dit muziekfestival op het kerkplein van Westerhoven’

Met een indrukwekkende lijst aan muzikanten en bands in een open tent op het Westerhovense kerkplein aan de Dorpstraat staat alles klaar voor een nieuwe editie van Westerhoven Rocks. ,,Omdat we vanwege corona dit keer niet in een dichte zaal mochten, hebben we besloten om een feesttent van 20 bij 24 meter - die aan alle kanten open is - op het kerkplein neer te zetten. We laten maximaal 750 mensen toe en zullen ook vragen naar vaccinatiebewijzen of PCR-testen. Iedereen zonder deze bewijzen komt er niet in”, vertelt organisator Frank Claas. ,,We begrijpen dat dat weerstand oproept, maar we kunnen niet anders.” Rondom zijn eettentjes gemaakt en kan drinken gehaald worden.

Mac Taple

,,Hier is alles goed georganiseerd en dat opent mogelijkheden voor de organisatie van andere festivals in Eindhoven, Den Bosch en elders om hetzelfde te doen naar dit voorbeeld”, weet Peter Visser van de rockband Mac Taple die ook als muzikaal coördinator van dit festival fungeert. Naast zijn band Mac Taple uit Eindhoven komen ook de Engelse band Matchbox , de 16-jarige winnaar van The Voice Kids 2020 Dax Hovius, Mark Elbers en Mischief zaterdagavond naar Westerhoven Rocks.

,,Andere jaren wordt vanaf de start in 2002 Westerhoven Rocks één avond gehouden met jaarlijks 900 muziekliefhebbers, maar omdat we die tent toch moesten huren, hebben we dit keer een tweede avond die we Westerhoven Gaat Los hebben genoemd.” Daar maken op vrijdagavond 24 september vanaf 20.00 uur Jeroen van Zelst, Raymon Hermans, de Partiefriex en Lawineboys een muzikaal programma dat tot middernacht duurt.

Quote Omdat we de tent toch moesten huren, hebben we dit keer een tweede avond Peter Visser

De zaterdagavond, die om 19.00 uur start, staat bol van de rock-’n-roll uit de jaren zestig en zeventig met de Eindhovense band Mac Taple die in 1978 werd opgericht en in het voorprogramma speelde van legendarische muzikanten als Chuck Berry, Roy Orbison, Jerry Lewis en 22 keer voorafgaande aan Fats Domino. ,,We hebben in dit genre een perfecte line-up”, zegt Frank Claas.

Zeker dat het kan doorgaan

De organisatie van Frank Claas, Frank Heesterbeek, Maarten Willemse, Peter Visser, Johan Merkelbach en Wil van Dooren is ervan overtuigd dat dit festijn in deze vorm kan doorgaan. ,,Omdat we allemaal zulke lelijke mensen zijn hebben we een blikvanger erbij gehaald”, zegt Frank Heesterbeek lachend en doelt daarbij op de Chevrolet Camaro cabrio waaromheen ze allen gaan staan voor de foto bij dit artikel.

Via de Facebookpagina van Westerhoven Rocks kunnen kaarten voor beide avonden besteld worden. Voor Westerhoven Gaat Los zijn nog ruim 150 kaarten à 20 euro beschikbaar en voor Westerhoven Rocks liggen tegen betaling van 19,50 euro nog 400 kaarten voor de rock-’n-rollliefhebbers klaar.