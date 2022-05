Praktijkles Pius X-college in De Groene Long, tussen de vrijwilligers en bezoekers

Kelder van Oude Raadhuis Oirschot wordt Instagram­ma­ble: ‘Dan wil iedereen hier trouwen’

OIRSCHOT - Oud en plomp is het bruine houten meubilair in de kelder van het Oude Raadhuis van Oirschot. En dat belemmert Visit Oirschot in het gebruik van de ruimte als trouwzaal of vergaderruimte. ‘Dat moet moderner en vooral meer Instagramable kunnen', vindt manager Anne Marie Rossou.

11 mei