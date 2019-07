Prijs Bergeijk voor bijzondere groene initiatieven

Lokale omroepen in regio Brainport Eindhoven gaan samenwer­ken

9:48 EINDHOVEN - Een zestal lokale omroepen in de regio Brainport Eindhoven gaan met elkaar samenwerken. Die samenwerking is in eerste instantie gericht op het uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van redactie, techniek en organisatie.