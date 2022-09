Prikkelarme kermis in Oirschot: ‘De drempel om te gaan is zoveel minder groot’

Robbies in 25 jaar van partijhan­del naar interieur­ad­vi­seur

HOOGELOON - In 1997 begonnen als winkel in werkkleding en B-keus-meubelen uit restpartijen. Na 25 jaar is Robbies in Hoogeloon een gevestigde naam in de Kempen die naast de verkoop van (tuin)meubelen ook interieuradviezen aan huis verzorgt. Het hele jaar door beschikt Robbies over een ruim assortiment aan feestkleding.

19 september