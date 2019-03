Prima initiatief Contente Optocht Eersel: Duo's en individuen in de hoofdrol

Het publiek stond niet rijen dik en het aantal deelnemers viel wat tegen toch was Frank Hermans van de organiserende CV De Buurlanders dik tevreden. ,,We zijn heel ambitieus aan het organiseren geslagen. Achteraf was de tijd ook wel erg kort. Er komt veel meer bij kijken dan we vooraf gerealiseerd hebben. Met vijftien individuelen of duo's zijn we nu blij. Het is een leerjaar en weten nu al een aantal zaken die we volgend jaar anders gaan doen."

Carnavaleske sfeer

Voor Monique Timmermans en Yvonne van de Ven die in de optocht 'op zoekgingen naar verlichting' hoefde de muziek dan ook niet: Timmermans: ,,Het publiek is nu veel meer geïnteresseerd in ons en wil vermaakt worden. Het is eigenlijk meer straattheater en dan voegt muziek niets toe. Wij genieten met het publiek mee en het is zeker voor herhaling vatbaar." Van alle deelnemers waren er maar twee die met carnaval in de optochten hadden meegelopen. De rest waren allemaal nieuwe acts. Laurens Bierens, de winnaar bij de individuelen in de grote Buurtgatse optocht was nog steeds kachel en liep in dezelfde creatie deze keer weer mee. Hij kon vergelijken met de carnavalsoptocht. ,,Ik ben een echte carnavalsvierder en loop al vele jaren mee in de optocht. Toen ik straks naar het startpunt bij De Muzenval liep, voelde dat toch wat raar. Normaal met carnaval begint het al dagen van te voren te kriebelen. Dat had ik nu niet en mis dat carnavalsgevoel. Wij als deelnemers krijgen nu echter alle tijd, ruimte en aandacht. Een prima initiatief, dat moet kunnen groeien en de kans moet krijgen. Dus volgend jaar ben ik weer van de partij."