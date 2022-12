Prins Maartuh regeert in Olliedonk

Oppers woont samen met zijn vriendin Esther Mollen en hun zoontje Mart van 3 maanden oud in het buitengebied van Oirschot. In het dagelijks leven is hij vrachtwagenchauffeur bij loonbedrijf Gaakeer in Gemonde. Een grote hobby is Trekkertrek in de standaard landbouwklassen, hiervoor heeft hij een eigen tractor. Een andere hobby is CV de Olliedonkers. Hij zit nu twaalf jaar bij de raad en vindt het een grote eer om dit jaar prins te mogen zijn van de geweldige, hechte en gezellige club CV de Olliedonkers.