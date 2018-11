Prins PoLarie zwaait scepter over De Pintewippers

Die naam verwijst naar de activiteit waarmee hij bekend is. Hij is DJ bij Radio Kempen FM onder de naam Arie van de Pol. Zijn broer Henry wordt adjudant ‘ons Hen’. De nieuwe prins woont samen met Nicole en heeft twee kinderen: Joran en Mila. Van Gerwen werkt sinds kort als laborant bij Lab10 in Hapert. Als DJ ondersteunt hij vele evenementen. Prins PoLarie is een bekend gezicht in de Hapertse carnavalswereld, onder meer als lid van ‘Rondje Hapert’.