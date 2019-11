Prins Stef d'n Urste in Riethoven

Nol Wouters is prins van Knegsel

15:49 KNEGSEL - Met de lokale lookalike van Philippe Geubels heeft Knegsel een prins die zaterdagavond met een even kenmerkende glimlach het carnavalsseizoen in Klein Antwerpen aftrapte. Nol Wouters (44) zal als prins Nollie voorop gaan in het feestgedruis, samen met vriend en buurman Wilco van Veen als Adjudant Co.