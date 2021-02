Privé-zwembad in Walik mag toch open voor zwemlessen, overbuurman teleurgesteld

Op een paar ‘schoonheidsfoutjes’ na heeft de gemeente terecht groen licht gegeven voor een semi-publiek zwembad in de Merellaan in Walik, zo luidt de conclusie van de bezwaarschriftencommissie. Dat bad mag maximaal drie dagen per week en gedurende zeven uur per dag open zijn. In het weekend moeten de deuren gesloten blijven. De bedoeling is dat een zwemschool er zwemlessen gaat geven in het bad, in de overige uren kan er vrij worden gezwommen.