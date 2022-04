Privé-zwembad Walik mag voorlopig niet meer open voor zwemlessen, rechter geeft Bergeijk veeg uit de pan

CDA en VVD vormen opnieuw coalitie in Bergeijk, huidige wethouders keren terug

BERGEIJK - CDA en VVD gaan samen de nieuwe coalitie vormen in Bergeijk. De huidige wethoudersploeg keert in zijn geheel terug. Daarmee is Bergeijk de eerste gemeente in de regio die een nieuwe coalitie en college heeft.

8 april