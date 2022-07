PRO5 Bladel: voldoen de technische installaties van nieuw gemeenschapshuis aan de Markt aan de eisen?

De rollen wc-papier ontbraken niet op het camping­feest van carnavals­ver­e­ni­ging Vessem

VESSEM - Eurocamping Vessem had er zaterdag voor één dag een concurrent bij in Vessem. Carnavalsvereniging De Spekstruiven vierde het 55-jarig bestaan op het kermisterrein met een feest in campingstijl.

3 juli