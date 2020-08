PRO5 uit zorgen over Bladelse Kermis

Goede begeleiding en sturing

Hij werd daarom extra verrast toen de raadsfracties in de media moesten vernemen dat de kermis in Bladel toch doorgaat. ‘Eerder heeft uw college aan de gemeenteraad verteld dat de kermissen in de kerkdorpen dit jaar niet doorgaan. Dit is voor elk dorp een aderlating maar begrijpelijk in het licht van het indammen van het coronavirus. Op plekken waar veel mensen samenkomen is een goede begeleiding en sturing van de personenstroom en stilstaande situaties cruciaal bij een veilige doorgang van het evenement’, stelt Hugo Maas in zijn schrijven. In de berichtgeving wordt enkel gesproken van vaste looproutes. Dat is volgens hem onvoldoende.